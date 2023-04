Nederlands Songfestivalnummer aangepast na kritiek op valse noten

AMSTERDAM- Het Nederlandse Eurovisie Songfestivalduo Mia Nicolai en Dion Cooper heeft het songfestivallied aangepast. Volgens het ANP is in de nieuwe versie is gekozen voor anderhalve toon hoger. Nicolai en Cooper zongen het lied Burning Daylight op de nieuwe manier in het programma Khalid & Sophie.

Volgens omroep AVROTROS mag de originele versie van het lied verhoogd gezongen worden in de halve finale op 9 mei en worden er geen regels overtreden. Bij Khalid & Sophie zongen Nicolai en Cooper een akoestische variant van het nummer, met strijkers en achtergrondzangers.

Volgens Cooper is er na de twee valse liveoptredens gezocht naar oplossingen. Het duo kwam erachter dat ze de afgelopen zes maanden ‘vochten’ met het nummer. “Het is voor onze stemmen heel lastig om uit te voeren. En daar kom je niet achter als je het in een veilige trainingsomgeving doet.”

Hogere toon

Ze zijn vervolgens met een producer gaan zitten om te kijken hoe het nummer kon worden aangepast. “We gingen net zolang zoeken tot het klopte”, zei hij. “Alles is anderhalve toon hoger, waardoor je dingen anders kan benaderen met je stem. En dat maakt dat het nu opeens zingen is, in plaats van schreeuwen en vechten.”