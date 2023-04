Gouverneur bezoekt Sint-Eustatius

ORANJESTAD – Gouverneur Alfonso Boekhoudt van Aruba heeft afgelopen weekend een bezoek gebracht aan Sint Eustatius.

De gouverneur werd vergezeld door zijn kabinetschef en adjudant. Tijdens zijn korte bezoek beklom Boekhoudt de Quill en maakte samen met regeringscommissaris Alida Francis en taxichauffeur Wade Rivers een rondrit over het eiland, waarbij onder meer Zeelandia, Behind the Mountain, Upper en Lower Town, Oranjestad en White Wall werden bezocht.

Regeringscommissaris Francis nodigde de Gouverneur uit voor de festiviteiten van Statiadag 2023. Hoewel het bezoek grotendeels privé was, maakten Boekhoudt en Francis van de gelegenheid gebruik om een aantal voor beide eilanden belangrijke onderwerpen te bespreken, waaronder klimaatverandering, cultureel en natuurlijk erfgoed en digitalisering.