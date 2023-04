RBC belooft bankklanten Saba betere service

KRALENDIJK – Een team van diverse managers van de Royal Bank of Canada (RBC) heeft recent een bezoek gebracht aan Saba. Op de agenda stond onder ander het wegnemen van enkele knellende pijnpunten.

Het team van de RBC bestond uit Country Manager RBC voor Curaçao en Bonaire, Pierrot Hurtado, en Cheryl Pantophlet-Valies van de RBC bank op Saba en St. Maarten.

Eén van de pijnpunten is het feit dat de RBC tot nog toe forse tarieven in rekening voor overschrijving vanaf de andere Nederlandse eilanden in het Caribische gebied. In samenspraak met onder andere de Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten wordt getracht uiterlijk eind juni te voorkomen dat overmakingen van de andere eilanden naar Saba worden aangemerkt als internationale transacties, met alle bijkomende kosten van dien.

Een andere aandachtspunt is het naar Saba sturen van meer kleingeld. Bedrijven zitten veelal te springen om klein geld, zonder dat dit voorhanden is.

Ook belooft de bank dat inwoners van Saba binnen een week een rekening moeten kunnen openen, bij overlegging van een geldig identiteitsbewijs en een bewijs van woonadres.