Lokaal Overleg Kinderopvang Bonaire luidt noodklok

KRALENDIJK – Kinderdagverblijven op Bonaire luiden in een brief welke omschreven wordt als afkomstig van het Lokaal Overleg Kinderopvang, met de ietwat ongelukkige afkorting (LOKB) uit in een brief aan Nederlandse parlementsleden de noodklok over de situatie van de kinderopvang op het eiland.

Hoewel LOKB zegt volledig te staan achter het streven om te komen tot kwaliteitsverbetering, is zij ook van mening dat het gaat om een ietwat eenzijdige benadering. “Wij staan volledig achter het ophogen van de kwaliteitseisen in de kinderopvang, onze kinderen verdienen alleen de beste kwaliteit opvang. Wij zijn zeer gemotiveerd om alleen opvang van de hoogst mogelijke kwaliteit te bieden aan de meer dan 3000 kinderen die bij ons komen. Het wetsvoorstel schept een belangrijk kader voor hogere kwaliteitseisen en wij juichen dit dan ook toe. Echter, waar de Nederlandse Staat in tekort schiet, is de bijbehorende bekostiging en ondersteuning om de uitvoering op kwalitatief hoogwaardig niveau waar te kunnen maken”.

Uitvoerbaarheid

LOKB schrijft ook dat eigenaren van diverse kinderopvang organisaties op Bonaire worden geacht ondernemers te zijn, doch dat vanuit Nederland puur aandacht wordt besteed aan kwaliteit en op kostenverlaging voor de ouders, doch aan uitvoerbaarheid van de ondernemers nauwelijks aandacht wordt geschonken.

De organisatie schrijft ook dat kinderopvang organisaties al sinds 2020 geconfronteerd worden met een prijsplafond, maar dat is volgens LOKB niet langer een houdbare zaak. De namens de LOKB door Donald Paula ondertekende brief doet een oproep aan de Kamerleden, om de problematiek van de organisaties ook mee te nemen in hun zorgen en zeggen tot nadere toelichting graag bereid te zijn.