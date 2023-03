El Niño leidt tot minder actief orkaanseizoen in 2023

MIAMI – Na drie jaar van actievere orkaanseizoenen dan normaal, blijkt dit jaar vijftien procent minder actief te worden dan normaal. Dit is te wijten aan het effect van El Niño, dat minder gunstig is voor de ontwikkeling van stormen en orkanen in de Caribische Zee en de Atlantische Oceaan. Dat meldt het National Hurricane Center in Miami.

El Niño en La Niña hebben beide invloed op zeewatertemperaturen in de Stille Oceaan, wat gevolgen heeft voor weerpatronen wereldwijd. El Niño verhoogt de kans op orkanen in de Stille Oceaan, maar vermindert de kans in de Atlantische Oceaan. La Niña zorgt voor lagere zeewatertemperaturen en kan juist zorgen voor een toename in orkanen in de Atlantische Oceaan.

Dit jaar zijn de zeewatercondities weer normaal na de La Niña van 2020. Dit zal naar verwachting tot september duren. Het orkaanseizoen van 2022 eindigde met veertien stormen, acht orkanen waarvan twee zware, Fiona en Ian.

De namen van stormen dit jaar zijn Arlene, Bret, Cindy, Don, Emily, Franklin, Gert, Harold, Idalia, Jose, Katia, Lee, Margot, Nigel, Ophelia, Philippe, Rina, Sean, Tammy, Vince en Whitney.

Het orkaanseizoen begint op 1 juni en eindigt op 30 november van dit jaar.