Nieuw educatief TV programma voor kinderen

KRALENDIJK – In samenwerking met DierenLot Kids, Stinapa, NOS TV en lokale dierenhulporganisaties heeft het openbaar lichaam Bonaire een educatief televisieprogramma geproduceerd over de dieren op ons eiland. Het achtdelige programma volgt Bonairiaanse kinderen tussen 14 en 16 jaar oud die verschillende dierenhulporganisaties bezoeken om meer te leren over de dieren op het eiland.

Op maandagavond werd het project feestelijk gepresenteerd aan belanghebbenden en aanwezige pers. Tijdens het evenement werden fragmenten uit de programma’s getoond en werd het DierenLot Kids Doeboek onthuld, een boekje met leuke weetjes en activiteiten die aansluiten bij de onderwerpen in de serie. De inhoud van het doeboek zal ook opgenomen worden in het curriculum van groepen 7 en 8 van de basisschool.

De initiatiefnemers hopen met dit project bij te dragen aan de bewustwording over de dieren op Bonaire en zo het dierenleed op het eiland te verminderen.

Het programma is te bekijken op verschillende platforms, waaronder https://www.dier.nu/dierenlot-kids en het Doeboek is te downloaden via: https://www.dier.nu/uploads/pdf/print-dierenlot-doeboek-1-40-vdproof.8a3c6c.pdf.