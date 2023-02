Gezamenlijk archeologisch onderzoek op Saba

THE BOTTOM – Drie archeologen doen onderzoek op de bouwplaats van het toekomstige nieuwe gebouw van de Saba Comprehensive School in St. John’s.

Tot nu toe zijn er artefacten gevonden uit de late 17e eeuw tot de 18e eeuw, waaronder keramiek en glazen flessen. Het archeologisch team ontdekte ook een graf van een pasgeborene uit het begin van de 20e eeuw.

Het open terrein voor de school en de gymzaal is aangekocht door het Openbaar Lichaam Saba. Het is de locatie waar de nieuwe middelbare school zal worden gebouwd.

Archeologisch onderzoek is belangrijk omdat het gebied in het verleden is geïdentificeerd als een prehistorische vindplaats met een Indiaanse nederzetting die teruggaat tot 1000 tot 1200 na Christus, maar de geschiedenis van de afgelopen 200 jaar is ook een belangrijk onderdeel van Saba’s erfgoed.

Nauwkeurig werk

Een week geleden zijn de archeologen begonnen met opgravingen, met de hulp van de lokale graafmachinist Lincoln Hassell, die nauwkeurig werk heeft verricht om de artefacten op de site niet te beschadigen.

Een bezienswaardigheid op het terrein is de afvalberg achter een oude muur, waar de mensen vroeger hun afval gooiden. In de onderliggende lagen hebben de archeologen voornamelijk historische artefacten en veel 19e- en 20e-eeuws materiaal gevonden. Stukken keramiek uit de 18e en 19e eeuw.

Houten kist

Achter de huizen van de voormalige Barnes werden een graf voor volwassenen en het graf van een pasgeboren baby gevonden. Het pasgeboren graf bestaat uit een kleine houten kist. Daarin vonden de archeologen een sterk gecorrodeerde ijzeren ronde plaat, twee plastic knopen en een veiligheidsspeld. Met de veiligheidsspeld kunnen de archeologen bepalen in welke periode de pasgeborene is begraven.

De plastic knopen geven aan dat het graf ergens in de 20e eeuw is. In het kindergraf zijn geen botten gevonden, wat gebruikelijk is bij deze graven omdat pasgeboren botten erg broos zijn.

De archeologen hebben de houten kist voorzichtig verwijderd voor opslag. Omdat het hout in ontbinding is, viel de kist in stukken uiteen toen hij van de locatie werd gehaald.

De drie archeologen zijn op donderdag 2 maart van 19.00 tot 20.00 uur beschikbaar voor vragen over het St. John’s-onderzoek in het Saba Heritage Centre in de Windwardside.