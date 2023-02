Ook Aruba heropent maritieme grens met Venezuela

ORANJESTAD – Nadat Curaçao aankondigde de grenzen met Venezuela op 3 april te heropenen, volgt Aruba op 1 mei. Het gaat vooralsnog om de maritiem grens, en als Venezuela aan Arubaanse voorwaarden voldoet.

Wat die voorwaarden zijn is niet bekend gemaakt. Het zou gaan om documentatie die eind maart moet zijn ingeleverd bij de regering Wever-Croes. In tegenstelling tot Curaçao is er nog geen datum bekend voor de opening van de luchthaven Reina Beatrix.

Volgens de Arubaanse regering zal de grens in fasen worden heropend. De eerste fase is maritiem en bedoeld om weer goedkopere producten uit Venezuela te kunnen importeren, zoals fruit, groenten, etenswaren en bouwmaterialen.