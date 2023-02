KPCN en OLB gaan boetes uitdelen voor loslopende honden 

KRALENDIJK- Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) gaat, ondersteund door het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), harder optreden tegen loslopende honden.

Het OLB geeft aan dat in eerdere communicatie is aangegeven dat meer aandacht besteed zal worden aan de aanpak van de brede hondenproblematiek. In navolging hierop zal er vanaf het eind van deze maand worden ingezet op het waarschuwen en beboeten van eigenaren die hun hond(en) zonder toezicht los laten lopen.

Handhavers van het OLB en agenten van het KPCN trekken gezamenlijk op in de aanpak van de hondenproblematiek. Hun aandacht gaat uit naar het stimuleren van goed hondeneigenaarschap en het terugdringen van bijtincidenten door honden die zonder toezicht los lopen. Maatregelen worden uitgevoerd op basis van de huidige hondenverordening. Een boete bedraagt 90 dollar.

Veilig

Het OLB wijst er ook op dat de hond een veilige plaats moet hebben bij het huis. Een goed omheinde tuin is het meest ideaal. Maar dat lukt niet altijd. Hondeneigenaren worden opgeroepen er voor te zorgen dat hun viervoeter bij vastleggen beschikt over een goede schaduwplek, een drink -en voerbak binnen bereik en een veilige lijn.

In de voorlichtingscampagne onder de noemer ‘mijn hond, mijn verantwoordelijkheid’ worden tips gegevens die een bijdrage kunnen leveren aan goed hondeneigenaarschap. Kijk voor meer informatie op www.bonairegov.com