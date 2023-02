Politie Bonaire vraagt hulp bij opsporen verdachten

KRALENDIJK – Het Korps Politie Caribisch Nederland deelt videobeelden van twee inbraken die hebben plaatsgevonden bij horecagelegenheden.

In maart 2022 werd er een diefstal met geweld gepleegd bij Hillside in Antriol, waarbij het personeel van de beveiliging vastgebonden werd en er een geldkist met een groot bedrag geld meegenomen werd.

In oktober 2022 vond een diefstal onder verzwarende omstandigheden plaats bij Trocadero/Islander, waarbij een kluis werd opengebroken en een groot bedrag geld werd meegenomen.

De politie heeft videobeelden van deze inbraken gedeeld en vraagt om hulp bij het opsporen van de verdachten. Herkent u de daders of heeft u mogelijke informatie, neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 715 8000 of via de anonieme tip lijn 9310.

Het Korps Politie Caribisch Nederland hoopt met deze oproep te kunnen bijdragen aan het vinden van de daders en dringt er op aan dat iedereen met informatie zich meldt.