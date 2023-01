PDB en UPB presenteren kandidatenlijsten

KRALENDIJK- Zowel de Partido Demokrátiko Boneiru (PDB) en de Union Patriótiko Boneiru (UPB) hebben op zondag hun kandidaten voor de aankomende eilandsraadsverkiezingen bekend gemaakt.

Beide partijen presenteren een relatief lange lijst, met enkele verrassingen. Bij de PDB zijn veel bekende gezichten. Nieuw is daar in elk geval Gianni van der Heuvel, die eerder adviseur was van MPB-gedeputeerde Nina den Heyer.

Bij de groene lijst zijn er ook veel bekende gezichten, waaronder diverse oud-getrouwen. Nieuw zijn evenwel onder meer Benito Dirkz, die bij vorige verkiezingen nog op de rode lijst stond en oud-eilandsgriffier Willem (Wimpy) Cicilia.

De toetreding van oud-gedeputeerde en voormalige Paboso partijprominente Yona Chirino was al eerder bekend gemaakt.

Bij de UPB lijken met name de rijen weer gesloten in de achterban. Zo zijn ook oud partijleider van de UPB Ramoncito Booi en oud-gedeputeerde Burney Elhage weer nadrukkelijker aanwezig. Booi zei tevreden te zijn over hetgeen met name James Kroon als partijleider heeft bereikt voor de partij, maar riep tegelijkertijd ook op de bakens op bepaalde punten te verzetten. “Ik hoop dat de UPB vijf zetels zal kunnen halen, zodat wij weer de grootste partij van het eiland worden”, zei Booi onder meer.

Lijsten

Op maandag zullen de lijsten worden ingeleverd bij het hoofd stembureau, waarna pas echt duidelijk zal zijn hoe de deelnemende lijsten er uit zien, als het gaat om de kandidaten. Het is niet uitzonderlijke dat er op het laatst nog verschuivingen plaatsvinden.