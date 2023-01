Veel aandacht en beveiliging op Bonaire voor bezoek Amalia

KRALENDIJK – Het bezoek van de koninklijke familie aan de zes elanden in het Caribisch deel van Nederland bracht een hoop teweeg op Bonaire, de eerste bestemming die ze gisteren aandeden. Veel toeristen kwamen op het bezoek af, in mindere mate stonden Bonairianen langs de kant en de beveiliging was duidelijk aanwezig.

Eilandbewoners, en veel Nederlandse toeristen, kwamen een kijkje nemen bij de plekken die Amalia en het koningspaar bezochten. Sommigen deden dat in een oranje shirt met de tekst ‘bon bini, Amalia’. Bij aankomst en vertrek werd luid gejoeld en er werd door het koningspaar af en toe de tijd genomen voor een selfie.

De beveiliging op het eiland leek flink opgeschroefd gedurende het bezoek van het drietal. Er waren veel politieagenten op de been en ook de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging was, voor zover te herkennen, flink vertegenwoordigd. Daarnaast is er flink wat pers met het gezelschap meegereisd: tientallen Nederlandse en lokale journalisten en fotografen.

Amalia woont als gevolg van bedreigingen niet in Amsterdam, waar ze studeert. De prinses kan naar de universiteit, “maar dat is het”, vertelde koningin Máxima in oktober over haar oudste dochter. De troonopvolgster stond op het punt om naar de hoofdstad te verhuizen, maar woont nog altijd bij het koningspaar. De Rijksvoorlichtingsdienst, de politie en het Openbaar Ministerie doen geen uitspraken over de beveiliging van de Prinses van Oranje.

Vandaag staan er geen activiteiten op de planning, dan reizen de 19-jarige prinses en het koningspaar naar Aruba, waar de reis vervolgd wordt. Daarna gaan ze nog naar Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba.