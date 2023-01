Overheid Bonaire komt met nieuwe basismand

KRALENDIJK- In een poging de gevolgen van de inflatie voor de bevolking te beperken, vooral voor de minst draagkrachtigen, lanceert de overheid weer een nieuw programma: Bon Kompra-Plus.

De actie is een vervolg op het eerdere Bon-Kompra initiatief, dat indertijd als redelijk succesvol werd beoordeeld.

Het programma is opgezet in samenwerking met de Unit Economische Zaken van de Directie Ruimte en Ontwikkeling (R&O), de Directie Toezicht en Handhaving, UNKOBON, Fundashon Tienda pa Konsumido Boneriano en de supermarkten.

‘Bon Kompra Plùs’ is een virtuele mand met 38 basisproducten, elk met een maximumprijs. In het kader van de prijsbeheersing ziet het OLB het liefst dat de producten in de basismand niet boven vastgestelde maximumprijzen worden verkocht.

De supermarkten zijn vanaf het begin betrokken bij het proces en zij hebben de kans gekregen om actief deel te nemen aan de introductie van de prijsmaatregel. De bedoeling is dat er zowel voor een merkloos product, als voor een specifiek merk van dat product, een maximum prijs wordt gehanteerd.

Evaluatie

De basismand bestaat onder andere uit groente, fruit, rijst, koffie, vlees- en blikwaren, babyvoeding, maar ook maandverband en luiers. De prijzen en de samenstelling van de basismand zullen regelmatig geëvalueerd worden.