Minister Dijkgraaf bezoekt DCNA-kantoor op Bonaire

KRALENDIJK – Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft afgelopen vrijdag een bezoek gebracht aan het kantoor van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA).

Na de kennismaking met het team spraken de aanwezigen over het netwerk van natuurparken van DCNA op de zes Nederlands Caribische eilanden en het werk dat de organisatie doet om de natuur in de regio te beschermen. De focus van het bezoek lag op het bespreken van wetenschap en onderzoek.

DCNA zegt te benadrukken dat er op het gebied van natuurbeheer en -behoud een schat aan kennis en ervaring op de eilanden aanwezig is. “En lokaal zijn er goed onderbouwde visies over wat nodig is. Wetenschappelijk gezien heeft het Caribische deel binnen het Koninkrijk veel te bieden. In die zin is er meer gemeen dan we vaak geneigd zijn te zien”, aldus DCNA.

Samenwerken

DCNA zegt ook te geloven dat samenwerken als regio niet alleen de eilanden versterkt, maar de eilanden ook sterker maakt als deelnemers in het grotere Caribisch gebied en in Nederland. “Samenwerking is de beste manier is om de natuur te beschermen en te behouden en om het hoofd te bieden aan belangrijke kwesties zoals klimaatverandering, bedreigde diersoorten of verlies van biodiversiteit”, aldus DCNA.