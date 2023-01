Omgekomen fietser onder grote belangstelling uitgezwaaid

KRALENDIJK – Gisteravond is onder grote belangstelling de op eerste kerstdag omgekomen fietser begeleid van uitvaartcentrum Consuelo Memorial naar de zuidpier in Playa. Vanaf hier werd zijn lichaam aan boord gebracht van het schip dat hem naar Curaçao bracht om vervolgens overgevlogen te worden naar Nederland.

Via diverse Facebook-groepen werd eerder die dag opgeroepen om de omgekomen fietser uit te zwaaien. Hij was erg geliefd en bekend op het eiland en actief binnen diverse sportverenigingen, daardoor gaven veel mensen gehoor aan de oproep om hem de laatste eer te bewijzen. Zo werd er een stoet van fietsers, scooterrijders en automobilisten gevormd die claxonnerend de auto met kist begeleidde van Consuelo Memorial, via de Malekon, naar de zuidpier. Onder luid applaus van de aanwezigen reed de rouwauto de zuidpier op.

De fietser kwam op eerste kerstdag in de vroege ochtend op de Kaya Korona om het leven tijdens een hit & run.