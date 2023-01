Passagiers overleven noodlanding op zee bij Turks & Caicos eilanden

PROVIDENCE- Passagiers van een klein vliegtuig dat gisteren kort voor het middaguur een noodlanding op zee uitvoerde tijdens een vlucht van het eiland St. Kitts naar de Turks & Caicos eilanden, zijn op dinsdagmiddag rond half vier levend aangetroffen bij het eiland Salt Cay.

De vier inzittenden werden als eerste te hulp geschoten door visserman Kellison Talbot. Michael Francois van de Royal Turks and Caicos Islands Police Force (RTCIPF) bedankte Talbot en andere eilandbewoners die de passagiers te hulp waren geschoten, nadat het vliegtuig een gedwongen landing maakte op zee.

Tijdens de reddingsoperatie kwamen ook de Kustwacht, Immigratie en Douane van de eilandgroep in actie.

Onzekerheid

Er was enige tijd onduidelijkheid over het lot van de passagiers en de piloot, nadat het vliegtuigje van de radar verdween op ongeveer 17 mijl van het vliegveld. Het vliegtuig was in de ochtenduren opgestegen van de RLB luchthaven op St. Kitts. De RTCIPF doet nog onderzoek naar de oorzaak van de noodlanding.