No Waste Caribbean Vibes ontvangt grote hoeveelheid doppen

KRALENDIJK- Afgelopen woensdag heeft Best Brands Bonaire een big bag gevuld met doppen van cola flessen overhandigd aan No Waste Caribbean Vibes.

De grote verzameling doppen is afkomstig van een actie die tijdens het WK voetbal werd gehouden. Deelnemers konden de flessendoppen inleveren en ruilen tegen loten om kans te maken op een prijs.

Best Brands Bonaire en No Waste Caribbean Vibes hebben de handen in één geslagen en voorkomen op deze manier dat de doppen op de landfill terecht komen.

No Waste Caribbean Vibes recyclet gebruikt plastic en maakt er nieuwe producten van zoals bijvoorbeeld; sleutelhangers, klokken, snijplanken en vele andere producten.

