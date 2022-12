Speeltuin Jantje Beton geopend in Rincon

KRALENDIJK- Op maandag is rond het middaguur de nieuwe speeltuin bij het Kolegio Luis Beltran in Rincon geopend. De speeltuin werd ontworpen door Bo Bodifee van Bodifee Design.

Bij de opening waren, behalve de kinderen, diverse genodigden aanwezig waaronder de directeur van Jantje Beton in Nederland, Dave Ensberg, gedeputeerde James Kroon en directeur van de directie Samenleving & Zorg, Silvania Servilia.

Gedeputeerde Kroon toonde zich opgetogen over de nieuwe speeltuin. “Dit laat zien dat we samen dingen kunnen bereiken. We werken nu nog aan de realisatie van een zwembad in Rincon. Met dit nieuwe park hebben de kinderen uit Rincon weer wat nieuws om zich te vermaken en dat is positief”.

Belangrijk

Volgens Dave Ensberg, directeur van Jantje Beton, zijn alle kinderen belangrijk. Waar de hulp precies vandaan komt doet er niet toe. Ik kan al wel verklappen dat er nog meer speeltuinen zullen worden gerealiseerd. Kinderen moeten worden gestimuleerd om ook buiten te spelen. Zo kunnen ze leren met elkaar om te gaan en leren zijn belangrijke sociale vaardigheden.