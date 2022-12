Cijfers CBS cruise- en vliegtuigpassagiers in 2021 bekendgemaakt

KRALENDIJK – Door de COVID-19 crisis bezochten in 2021 aanzienlijk minder mensen de eilanden van Caribisch Nederland. Zo kwam het cruisetoerisme naar Bonaire pas eind 2021 weer echt op gang. In totaal kwamen dat jaar 56,6 duizend mensen per cruiseschip op het eiland aan. Dat blijkt uit cijfers van het CBS voor Caribisch Nederland.

De meeste bezoekers (111,3 duizend) kwamen per vliegtuig aan. Het aantal aankomsten van cruiseschepen en vliegtuigpassagiers was in 2021 nog steeds aanzienlijk lager dan in het pre-pandemische jaar 2019.

Terugkeer

Het aantal aankomsten van cruiseschepen op Bonaire begon vanaf september 2021 geleidelijk te stijgen. In de laatste maanden van het jaar ontving Bonaire 56,6 duizend passagiers van cruiseschepen. Het cruiseverkeer kwam volledig tot stilstand toen medio maart 2020 de COVID-19 beperkingen voor Bonaire van kracht werden.

In november en december 2019 bedroeg het aantal passagiers van cruiseschepen dat op Bonaire aankwam respectievelijk ongeveer 52 duizend en 68 duizend; dit waren er in dezelfde maanden in 2021 slechts 18 duizend en 35 duizend. Voorafgaand aan de COVID-19 pandemie bezochten de meeste passagiers van cruiseschepen Bonaire in de maanden november, december, januari en februari.

Vliegtoerisme

In 2021 bezochten 111 duizend mensen Bonaire per vliegtuig. Dat was 30 procent minder dan in 2019, voor de COVID-19-crisis. In de tweede helft van 2021 herstelde het vliegverkeer zich zo snel dat er in het vierde kwartaal van 2021 meer mensen Bonaire bezochten dan in dezelfde periode in 2019 (40 duizend).

In 2021 bezochten 4,1 duizend mensen Saba per vliegtuig. Dat waren er meer dan vorig jaar, toen er slechts 2,7 duizend mensen kwamen. Het was echter nog steeds 56 procent minder dan in 2019, het pre-pandemische jaar.

In 2021 vlogen 3,6 duizend bezoekers naar Sint Eustatius, terwijl dit er twee jaar eerder nog bijna 11 duizend waren. Die was in 2021 wat hoger dan in 2020, toen waren er 3,2 duizend bezoekers.

Net als Saba kende Sint Eustatius in 2021 een stijging van de inkomende bezoekers per vliegtuig, maar het totaal lag nog onder het niveau van voor de pandemie.