Nederland zet zich op klimaattop in om klimaat- en energietransitie kleine eilandstaten te versnellen

KRALENDIJK – Eilanden, waaronder die in Caribisch Nederland, worden onevenredig hard geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatcrisis.

Op de klimaattop in Sharm-el-Sheikh (COP27) heeft Nederland zich bij twee initiatieven aangesloten om de samenwerking op klimaatactie tussen kleine eilanden wereldwijd te bevorderen. Het gaat om initiatieven rondom uitdagingen op het gebied van klimaat en het opwekken van duurzame energie.

Local2030 Islands Network

Naast Aruba, Bonaire en Curaçao, is nu ook Nederland met alle 3 de eilanden van Caribisch Nederland (naast Bonaire ook Saba en Sint Eustatius) aangesloten bij het Local2030 Islands Network. Met dit netwerk wil Nederland innovaties in Caribisch Nederland versnellen en het uitwisselen van kennis over wereldwijde klimaatontwikkelingen tussen de eilanden bevorderen. Het Local2030 Islands Network is het eerste wereldwijde netwerk dat door eilanden zelf wordt geleid en zich door middel van lokale oplossingen inzet om de Social Development Goals (SDG’s) te behalen.

SIDS Lighthouse Initiative

Op initiatief van het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA) is het SIDS Lighthouse Initiative ontstaan; een actieplan om kleine eilanden te ondersteunen bij de overgang van fossiele energiebronnen naar hernieuwbare energie. Aruba was al verbonden aan dit initiatief. Op de klimaattop heeft ook Nederland zich met Bonaire, Saba en Sint Eustatius aangesloten. Zo wil Nederland de krachten bundelen om duurzame energiestrategieën van kleine eilandstaten te ondersteunen. Met technische kennis en haar internationale netwerk kan Nederland daar een goede bijdrage aan leveren.

Samen

Minister Jetten voor Klimaat en Energie: “Caribisch Nederland merkt nu al de gevolgen van klimaatverandering. Als we niks doen, worden die gevolgen alleen maar groter of mogelijk zelfs onomkeerbaar. Daarom wil ik er samen voor zorgen dat eilanden niet achterblijven in de transitie. We moeten de eilanden ondersteunen met de technologie, kennis en toegang tot financiering, om de transitie te kunnen maken naar een duurzaam energiesysteem.”