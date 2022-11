Saba benoemt interim Eilandsecretaris

Gezaghebber Jonathan Johnson (m) met Tim Muller en Henk de Jong (l). Foto: OLS

THE BOTTOM, SABA- Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Saba heeft Henk de Jong per 1 december 2022 benoemd tot interim-eilandsecretaris.

De benoeming van De Jong loopt tot 1 juli 2023. In deze periode wordt gezocht naar een vaste eilandsecretaris. De Jong volgt Tim Muller op die per 1 december aantreedt als Directeur Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) op Bonaire.

“Henk is een ervaren manager publieke sector die secretaris en algemeen directeur van de gemeente Amsterdam is geweest en hij is erg enthousiast over de samenwerking met zijn nieuwe collega’s en partners op Saba. Hij heeft goede banden met de nationale regering”, zegt gezaghebber Johnson.