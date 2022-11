Oplossing voor grote tekort aan eieren op Bonaire

KRALENDIJK – Het grote tekort aan eieren op Bonaire komt volgens de winkeliers door de maximumprijs die de overheid oplegt aan verkopers van geïmporteerde eieren. Maar de overheid speelt de bal terug: je kunt gewoon een aanvraag indienen om de prijzen te verhogen, zegt gedeputeerde Hennyson Thielman van Economie en Financiën.

Er is maar één eierenproducent op Bonaire, Punta Blanku. Dit bedrijf heeft al langere tijd moeite om aan de grote vraag naar eieren te voldoen. Er zijn extra kippen aangeschaft, maar die zijn nog niet allemaal aan de leg. De verkoopprijs van hun eieren ligt op 3,53 dollar per doos. Bij de spaarzame leveringen aan supermarkten, is er vaak een run op de eieren en deze zijn dan een half uur later al verkocht. Punta Blanku heeft aangegeven binnenkort met een eigen persbericht naar buiten te komen.

Importeren

Maar eieren kunnen ook worden geïmporteerd. Bondigro supermarkt doet dat bijvoorbeeld. Maar de super is gebonden aan de maximale verkoopprijs op geïmporteerde eieren. Die is 1,36 dollar per doos.

Tot voor kort haalde deze super haar eieren uit Miami. Met een steeds hogere inkoopprijs, die in een jaar tijd verdubbelde, moest Bondigro wel stevig toeleggen op elke verkochte doos.

Desondanks deed de supermarkt dat om toch eieren in de schappen te hebben en de klant tegemoet te komen. Een maximum van twee dozen per klant moest voorkomen dat anderen er mee zouden handelen.

Maar de inkoopprijs in Miami is nu ontploft. Volgens Bondigro salesmanager Vegter komen de kosten nu tegen de zes dollar per doos. Een negatief verschil bij verkoop van bijna vijf dollar per doos. Vegter zegt dat Bondigro daarom besloten heeft te stoppen met de import van eieren.

Dat de importprijs in Miami momenteel zo hoog is, komt door meerdere factoren. De hoge prijs van voedsel voor de kippen is daar één van, vogelziekte een tweede – er zijn zeven miljoen vogels afgemaakt in Amerika alleen al.

De overheid heeft inmiddels besloten de supermarkten ter wille te zijn. Vrijdag valt het besluit om de voorgestelde maximale verkoopprijs van geïmporteerde eieren te verhogen naar rond de 3,50 dollar per doos. Vanaf 25 november mag de nieuwe prijs voor geïmporteerde eieren in de winkels aangeboden worden.