Disney Magic voor de eerste keer op Bonaire

KRALENDIJK – Het cruiseschip Disney Magic bezocht op zaterdag 12 november ons eiland voor de eerste keer. Kapitein Zvonimir Vidak en bemanning werden hartelijk ontvangen door een delegatie van het OLB en TCB.

Het schip had op zaterdag 1.863 gasten aan boord, waarvan bijna 800 hebben meegedaan aan vooruit geboekte tours en activiteiten op het eiland. De Disney Magic is één van de vier middelgrote schepen van Disney Cruise Line en is ontworpen voor families van alle leeftijden en samenstellingen en heeft een maximale capaciteit van ongeveer 2.700 gasten.