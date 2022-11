Muggenonderzoek van start op Aruba, Bonaire en Curaçao

KRALENDIJK – In november wordt gestart met een steekmuggenonderzoek op Aruba, Bonaire en Curaçao. Dit onderzoek werd in 2018 voor het eerst gedaan op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba) door Naturalis Biodiversity Center.

Het team zal bestaan ​​uit vijf onderzoekers en twee studenten van verschillende instellingen en universiteiten. Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de lokale eenheden voor vectorbestrijding, het voorkomen van de overdracht van ziekten via insecten, van elk van deze eilanden.

Steekmuggen zijn niet alleen vervelend, maar kunnen ook allerlei pathogenen overbrengen bij mensen en landbouwdieren, die bijvoorbeeld kunnen leiden tot ziektes als dengue, chikungunya, malaria, zika, riftdalkoorts en het westnijlkoorts. In de afgelopen tien jaar zijn er in het Caribisch gebied diverse uitbraken van door muggen overgedragen ziektes geweest. Onder andere chikungunya in 2014, zika in 2016 en meerdere dengue-uitbraken, waarvan de laatste is gemeld in 2020.

Muggenonderzoek

Er komt een nieuw onderzoek onder leiding van het Leidse Naturalis Biodiversity Center om de huidige muggenbiodiversiteit op de eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao in kaart te brengen. Het doel is om 7-10 dagen naar elk eiland te gaan, waarbij 10-16 vallen worden geplaatst om volwassen muggen te inventariseren. Daarnaast worden de larven in het water bemonsterd op verschillende mogelijke broedplaatsen van steekmuggen. Deze onderzoeken vinden plaats tussen 13 november en 6 december, te beginnen op Aruba. Het doel van de expeditie is kennis opdoen over de diversiteit van steekmuggen en het maken van hulpmiddelen voor de determinatie van steekmuggen ter ondersteuning van het volksgezondheidsonderzoek op de eilanden.

Gevolgen voor de volksgezondheid

Bij een uitbraak is het beheersen van de specifieke muggenpopulatie die verantwoordelijk is voor de verspreiding van de ziekte vaak de enige manier om de verspreiding te vertragen. Daarom is er up-to-date informatie nodig over lokale muggenpopulaties en de verspreiding daarvan over de eilanden om ziektes effectief te beheersen. Aangezien de omstandigheden als gevolg van het klimaat telkens verschuiven en er steeds meer mensen wonen op de eilanden, zijn er in de toekomst veranderingen in de insectenpopulaties (zoals die van muggen) te verwachten.

Deze expeditie maakt deel uit van het Mobocon-programma, dat zich richt op capaciteitsopbouw voor de bestrijding van door muggen overgedragen ziektes op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit programma is al in 2017 gestart en wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.