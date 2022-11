Fundashon Mariadal weer terug naar normale bedrijfsvoering

KRALENDIJK- Fundashon Mariadal trekt de maatregelen in, die eerder deze week na hevige regenval waren genomen. Van wateroverlast is nu geen sprake meer, waardoor het ziekenhuis over gaat op de normale bedrijfsvoering.

Alle afspraken voor de poliklinieken en alle operaties gaan door volgens schema. De patiënten zijn hierover geïnformeerd.

Ka’i Mimina gaat donderdag 10 november weer open voor de bezoekers.

De stichting zegt alle medewerkers dank voor de extra inzet om de continuïteit van de zorg te waarborgen.