Rechter geeft OLB flinke tik op de vingers inzake Wob-verzoek

KRALENDIJK – Vrijdag 4 november heeft het gerecht in eerste aanleg op Bonaire uitspraak gedaan in een beroepsprocedure tegen het Openbaar Lichaam Bonaire. Dit beroep was aangespannen door het radioprogramma “Op de Klippen” van de Bonairiaanse zender Mega Hit FM.

In december 2021 deed de redactie van “Op de Klippen” een WOB-verzoek bij het OLB. De vraag was om alle informatie te overhandigen over mogelijke aanwezigheid van asbest op het terrein van het voormalige Sunset Beach Resort. Dit is de plek waar nu onder andere het Chogogo Resort is gebouwd en waar voorheen de drukbezochte Coco Beach Bar stond. De redactie had namelijk sterke aanwijzingen dat ten tijde van de bouw van het Chogogo Resort nog losse asbestresten op het terrein rondslingerden.

Op 1 februari 2022 besliste het OLB dat het WOB-verzoek gedeeltelijk zou worden ingewilligd. De redactie kreeg slechts één document van 9 pagina’s. Hierin stonden foto’s van verschillende plekken op Bonaire waar mogelijk asbest was aangetroffen, zonder enige verdere uitleg wanneer, door wie en met welk doel de foto’s waren gemaakt.



“Dat was een stuk minder dan waarop we hadden gehoopt,” memoreert programmamaker Michiel van Bokhorst, “Het zat ons vooral dwars dat er niet werd uitgelegd waarom ons verzoek slechts gedeeltelijk was ingewilligd.” Daarom werd op advies van juridisch adviseur van het programma Arjen de Wolff een beroep ingediend bij de rechtbank. “De formulering van het besluit suggereerde dat er bewust informatie werd achter gehouden en volgens de wet mag dat slechts in een paar uitzonderingen,” aldus de Wolff. “Het is van belang dat de overheid helder en duidelijk communiceert en dat was hier niet het geval.”

Tijdens de rechtszitting op 23 september ontkende de advocaat van het OLB Caroline Woestenburg Bertels, dat er informatie is achtergehouden. Het genoemde document is volgens haar het enige waar het OLB over beschikt. De term “gedeeltelijk ingewilligd” was gebruikt omdat er door gebrek aan documentatie slechts gedeeltelijk gehoor gegeven kon worden aan het verzoek van “Op de Klippen”. De rechter ging in zijn uitspraak niet mee in deze redenering van het OLB. Hij vindt dat de beslissing van het OLB onzorgvuldig geformuleerd en onvoldoende gemotiveerd is. “Tijdens de zitting hebben we volgens de rechter ook aannemelijk kunnen maken dat het OLB meer informatie zou behoren te hebben,” vertelt journalist Martijn Hisschemöller. “Ze hebben daar gewoon niet goed genoeg gezocht, of ze zijn documenten kwijt geraakt. Beide is natuurlijk heel kwalijk, temeer omdat het hier om de volksgezondheid gaat.” In het vonnis heeft de rechtbank de beslissing van het OLB vernietigd. De overheid moet het WOB-verzoek opnieuw in behandeling nemen, en dit keer moet het OLB volledig inzichtelijk maken op welke manier en hoe grondig naar gevraagde documenten is gezocht.

Volgens de Wolff is dit vonnis belangrijk. “Door de uitleg van de rechter is het vonnis een stevige tik op de vingers voor het OLB geworden. Het is een aanmaning naar de overheid van Bonaire om zorgvuldiger met het begrip ‘openbaarheid’ om te gaan.”

Uiterlijk 16 december 2022 moet het OLB de resultaten van het nieuwe WOB onderzoek aan “Op de Klippen” overhandigen.