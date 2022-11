Cursus medewerkers meldkamer KPCN en BKCN

KRALENDIJK – Vier meldkamermedewerkers van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) en twee medewerkers van het Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN) hebben recentelijk een intensieve cursus gevolgd.

De cursus had als doel om de nieuwe collega’s van de meldkamer voor de eilanden van Caribisch Nederland te certificeren als centralisten. In de loop van één week hebben medewerkers onder andere geleerd welke vragen te stellen om de juiste en concrete informatie over de situatie te krijgen wanneer zij een noodoproep ontvangen en om vervolgens de betreffende hulpdiensten in te zetten.

Voor het eerst nam het BKCN deel aan deze cursus om een indruk te krijgen van wat de procedure is als de meldkamer een noodoproep krijgt. De meldkamer is zowel voor de politie, de brandweer en de ambulancedienst van Caribisch Nederland. De unieke deelname van het BKCN aan deze cursus draagt bij aan de verbetering van de samenwerking tussen de partners.

De actuele centralisten hebben de cursus ook gevolgd om up-to-date te zijn van de ontwikkelingen in het functioneren van de meldkamer, dat nu is ingericht met moderne apparatuur en voldoet aan de algemene normen van de meldkamer in Nederland.