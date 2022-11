Waarschuwing: let op bij gebruik van Boerenkaas Oud van het merk van der Sterre

KRALENDIJK – Het openbaar lichaam Bonaire waarschuwt de samenleving voor het risico op natamycine in Boerenkaas Oud van het merk Van der Sterre. Het product is afkomstig uit Nederland.



Wat is natamycine?

Natamycine wordt toegepast als schimmeldodend middel. Het wordt meest toegepast in kaascoatings en vleesproducten. Het middel wordt ook toegepast in geneesmiddelen om schimmelinfecties te bestrijden.

Als u dit product heeft gekocht, adviseren wij u om dit niet te gebruiken. De Directie Toezicht en Handhaving houdt deze situatie in de gaten. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de Directie Toezicht en Handhaving via: 715-5300.