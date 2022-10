KRALENDIJK- Ondernemers gevestigd aan de Kaya Souer Bartola zijn verrast over een brief die zij afgelopen week ontvingen van de Bonairiaanse Wegenbouw Maatschappij (BWM).

BWM zegt in opdracht van Directie Ruimte & Ontwikkeling de renovatie van Kaya Souer Bartola uit te gaan voeren. Hoewel het wegherstel meer dan welkom is, voelen diverse ondernemers die langs de weg gevestigd zijn, zich overvallen door de plotsklapse aankondiging en het feit dat de werkzaamheden ruim twee manden in beslag gaan nemen.

“Dit is net mijn drukste seizoen”, zegt Patricia Joven van kantoorboekhandel Delmar ietwat gelaten. De werkzaam gaan van start op 3 oktober en zullen, op zijn minst tot 3 december duren.

Omleiding

BWM wijst er op dat de werkzaamheden zullen leiden tot een afsluiting van de weg vanaf Kaya Hellmund Boom tot aan de begraafplaats aan de Kaya JE Nicolaas. BWM zegt het verkeer door middel van borden om te leiden.