KRALENDIJK – Het bestuurscollege ontving afgelopen woensdag de secretaris-generaal van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Marjan Hammersma, in verband met een kennismakingsoverleg. Diverse onderwijs- en cultuur gerelateerde thema’s passeerden de revue.

Zo is er onder meer gesproken over de Onderwijsagenda, met afspraken voor de verbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland. Gedeputeerde Hennyson Thielman, nu ook verantwoordelijk voor de portefeuille Onderwijs, gaf aan: “Wij vinden het belangrijk dat er bij het onderwijs op Bonaire een betere aansluiting komt met het bedrijfsleven en dat er meer aandacht wordt besteed aan onze cultuur. Ook zien we graag dat de persoonlijke ontwikkeling van onze jongeren centraal gaat staan en dat er niet alleen gefocust wordt op de theorie.” Verder is ook de wens uitgesproken dat de scholen meer gastlessen van professionals uit het bedrijfsleven zullen gaan aanbieden.