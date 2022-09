KRALENDIJK- Na maandenlang stevig onderhandelen en de nodige emoties, heeft vuilnisverwerkingsbedrijf Selibon N.V. dan toch een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst.

De nieuwe CAO, die vrijdag werd ondertekend, kent een looptijd van drie jaren. “Het personeel gaat op diverse punten vooruit en wij kunnen tevreden zijn over het bereikte resultaat”, zegt AFBW voorzitter Cherrel Kwidama.

Ook directeur Leito toont zich tevreden. “Het proces heeft zeker wel de nodige voeten in aarde gehad, maar uiteindelijk zijn we er samen uitgekomen. Nu moeten we nadere invulling gaan geven over de gemaakte afspraken”.