KRALENDIJK – Dit jaar organiseert de Stichting Lezen en Schrijven voor de derde keer een Summerschool in de Regattaweek voor kinderen van het primair onderwijs.

Meer dan 50 leerlingen van groep 7 en 8 kunnen tijdens de Regattaweek oefenen met Nederlands spreken, luisteren en begrijpend lezen.

De Stichting Lezen en Schrijven Bonaire wil met dit project, net als met de Mediabus, de Voorleesdag en Pienter in Taal, de laaggeletterdheid op het eiland bestrijden.

Van maandag 3 oktober tot vrijdag 7 oktober geeft de Summerschool op het MBO les aan leerlingen van alle scholen van het eiland. Het doel is hiermee ze nog een extra zetje te geven in het beheersen van de Nederlandse taal. Dit alles ter voorbereiding op het voorgezet onderwijs bij het VMBO of het Liseo.

In de ochtend gaan de leerlingen veel lezen en oefenen met spreken. In de middag gaan ze naar het strand, wordt er gesport of vindt er een excursie plaats.

Deelname kost $ 10. Dat is inclusief shirt, lunch en excursies. Aanmelden kan via [email protected] of via het inschrijfformulier via de school of bij Mediabus.