KRALENDIJK- Robin Rispens is per 15 september per Koninklijk Besluit benoemd tot nieuw notaris op Bonaire. De beëdiging zal op 19 september 2022 plaatsvinden.

De 55-jarige Robin Rispens werkt al een jaar op het kantoor van Aniek Schouten in de functie van kandidaat-notaris. In deze rol was hij al verantwoordelijk voor familierecht akten zoals testamenten, erfrechtverklaringen en huwelijkse voorwaarden. Hij trad regelmatig aan als waarnemer voor de huidige (waarnemend) notaris in functie, Aniek Schouten.

Rispens behaalde in 1993 zijn diploma aan de Universiteit van Utrecht waarmee hij zijn opleiding Notarieel Recht afrondde. In zijn geboorteprovincie Friesland ging hij aan de slag als kandidaat-notaris in Leeuwarden en later in Joure. In 2005 werd Robin bij Koninklijk Besluit officieel benoemd tot Notaris in het Friese Gorredijk. Na 16 jaar werkzaam te zijn als Notaris aldaar, legde hij in 2021 zijn functie neer vanwege de verhuizing naar Bonaire.

Rispens zegt in principe alle notariële werkgebieden boeiend te vinden, maar het bovenal leuk te vinden om mensen te kunnen ondersteunen wanneer ze op een belangrijk kruispunt in hun leven staan.

‘Binnen de juridische wereld zijn we gewend om veel vakjargon te gebruiken, en de meeste aktes zien er voor mensen die niet juridisch opgeleid zijn vaak uit als hogere wiskunde. Ik vind het leuk om tijdens het uitoefenen van mijn beroep dat officiële tot het menselijke terug te brengen. Zo zorgen we samen dat er concrete afspraken worden gemaakt, maar wel op een begrijpelijke manier.’ Aldus de notaris. Robin spreekt vloeiend Nederlands, Fries en Engels, en is ook op weg om, net als zijn dochter Margo, Papiaments te spreken.

Aniek Schouten vertrekt

Het aanstellen van een nieuwe notaris betekent in dit geval ook dat er een vertrekt. Aniek Schouten, al ruim 20 jaar werkzaam als (kandidaat-)notaris op Bonaire, stopt als notaris. ‘Ik ben op Bonaire verliefd geworden op dit vak en heb het de afgelopen jaar met ontzettend veel plezier mogen uitoefenen. Vele interacties met de mensen die bij mij op kantoor zijn geweest zullen me voor altijd bij blijven . Met Robin heb ik nu een jaar samengewerkt, en in korte tijd heeft hij mij laten zien een ontzettende meerwaarde te zijn voor het notariskantoor.

‘Robin ondersteunde mij bij lastige vraagstukken en hij gaat op zeer prettige wijze om met cliënten en zijn collega’s. Met zijn specialistische kennis en ervaring vertrouw ik er op dat hij de aangewezen persoon is om de leiding van het notariaat op Bonaire op zich te nemen’, aldus Schouten.