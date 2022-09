KRALENDIJK – De bewoners van het Kas di Kuido, het verpleeghuis in het ziekenhuis van Bonaire, kunnen vanaf vandaag om 16.00 uur weer bezoekers ontvangen. Ook kunnen de bewoners van het verpleeghuis weer deelnemen aan interne activiteiten.

Midden augustus brak er in het verpleeghuis corona uit en werden 28 inwoners besmet. Ook personeel raakte besmet. Om verdere besmettingen in te dammen, werd besloten om twee derde van het verpleeghuis in te richten als cohortafdeling. Een cohortafdeling is een ruimte waar patiënten die hetzelfde virus hebben strikt van andere patiënten gescheiden worden gehouden en op passende manier in groepsisolatie worden verpleegd.

Dit bleek succesvol waardoor de besmetting snel ingedamd werd. De besmette inwoners en het personeel hadden vooral milde tot zeer milde symptomen.

Bezoek

Mariadal vraagt bezoekers van het verpleeghuis en andere afdelingen om de algemene hygiënemaatregelen in acht te nemen. Personen met virale klachten worden verzocht thuis te blijven.