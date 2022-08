Ingezonden door Basisschool Het Koraal

KRALENDIJK – Basisschool Het Koraal is een succesvolle school voor kinderen die het reguliere programma volgen, maar ook voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Tot op heden is basisschool Het Koraal een particuliere school, dat wil zeggen dat ouders $ 350,- per maand moeten betalen om hun kind onderwijs op Het Koraal te kunnen laten volgen.

Al jaren wil basisschool Het Koraal onderwijs bieden aan alle kinderen van Bonaire, ook kinderen van wie de ouders de ouderbijdrage niet kunnen betalen. Met de nieuwe wet “Meer ruimte voor nieuwe scholen” zien wij een kans… En daar hebben we u voor nodig!!!

Om een door de overheid bekostigde school te worden moeten wij kunnen aantonen dat er voldoende ouders zijn die belangstelling voor onze school hebben. Dat kunnen alle ouders doen die op 1 november 2022, kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar hebben. Zij kunnen een ouderverklaring invullen en inleveren op school. De ouderverklaring is een intentie om uw kind op Het Koraal te plaatsen, u bent met in invullen ervan niet verplicht om uw kind op onze school te plaatsen (maar wij hopen natuurlijk dat u dat wel doet).

Heeft u een kind van die leeftijd en steunt u ons initiatief? Dan kunt u op onze school een ouderverklaring invullen en inleveren op de volgende middagen en avonden:

24 augustus van 13.00 tot 16.00 uur

2 september van 13.00 tot 16.00 uur

7 september van 18.00 tot 20.00 uur

15 september van 13.00 tot 16.00 uur

20 september van 18.00 tot 20.00 uur

29 september van 13.00 tot 16.00 uur

Neem uw ID mee als u de ouderverklaring komt inleveren.

Wilt u meer weten over ons initiatief, over de school en onze werkwijze? Dan bent u van harte welkom tijdens één van onze informatieavonden op 31 augustus en13 september van 19.00 tot 20.00 uur. Uiteraard kunt u ons ook bellen of mailen voor meer informatie. Wij vertellen u graag meer over de school en ons initiatief!

Wij hopen dat wij op onze school met ingang van volgend schooljaar alle kinderen kunnen verwelkomen! Steunt u ons initiatief ook?

Basisschool Het Koraal

Kaya Mississippi #3

Kralendijk

Telefoon: +599 7872333

Email: [email protected]