KRALENDIJK- Op Bonaire is eindelijk een begin gemaakt met de dringende opknapbeurt voor de Kaya Gobernador Debrot, één van de belangrijkste doorgangswegen op het eiland.

Het was al vaker aangekondigd, maar nu zijn de werkzaamheden dan toch eindelijk van start gegaan. Op de eerste drie werkdagen is al een deel van de bovenste asfaltlaag van de weg verwijderd. Hierna zal een nieuwe laag worden aangebracht.

Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) geeft aan dat de werkzaamheden ongeveer twee weken in beslag zullen nemen. Het gaat om een vrij lang stuk weg, namelijk van voor de MCB Bank in Kralendijk, tot bij de rotonde van Hato. De werkzaamheden zouden rond 26 augustus a.s. klaar moeten zijn.

Omleiding

Het verkeer wordt sinds maandagochtend omgeleid langs alternatieve wegen. Dat heeft niet geleid tot grote problemen, hoewel het nu beduidend drukker is op secundaire wegen zoals de Kaya Carlos Nicolaas, de Kaya Neerlandia en de Kaya J.B. Vitté. Veel automobilisten kiezen ook voor de alternatieve route via de Kaminda Djabou.