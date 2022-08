Een goede wervende tekst is cruciaal als je nieuw personeel aan wilt trekken. Het is namelijk zo dat het grootste deel van de werkzoekenden kiest voor een baan en niet voor een specifieke werkgever. Het is dus zaak om de functie aantrekkelijk te maken en jou als werkgever te ‘verkopen’.



Hieronder een aantal tips om jouw vacature, jouw visitekaartje op te stellen:

Tip 1 De functietitel moet de kern van de functie goed omvatten. Zorg dus dat de titel relevant is. Wanneer je een goede functietitel hebt bedacht, dan moet deze goed vindbaar zijn. Creatieve functietitels zijn origineel en onderscheiden je van de concurrent, maar als de potentiële kandidaat jouw vacature niet kan vinden, dan zet dit geen zoden aan de dijk.

Tip 2 Zet niet je organisatie centraal in de vacature maar juist de baan. Laat de organisatiebeschrijving niet overheersen. Vermeldt waarom de medewerkers het zo naar hun zin hebben en deel wat informatie over de betreffende afdeling waar de functie open staat. Vertel altijd een eerlijk verhaal.

Tip 3 Zorg er voor dat de potentiële kandidaat concreet weet waar hij/zij zich dagelijks mee bezig gaat houden. Neem bijvoorbeeld een dag uit de dagelijkse praktijk. Zorg er voor dat de kandidaat zich in de baan kan verplaatsen. Probeer een gevoel over te brengen. Bijvoorbeeld: ‘jouw dag ziet er als volgt uit’: ..

Tip 4 Omschrijf kort samengevat de specifieke taken maar ook de verantwoordelijkheden die hij/zij draagt binnen de functie.

Tip 5 Wat heb jij de werknemer te bieden. Niet alleen de wensen/vereisten, maar ook wat hij/zij kan verwachten van jou als werkgever.

Tip 6 Eindig met een pakkende ‘call to action’. De gewenste actie op je vacature is natuurlijk dat de potentiële kandidaat gaat reageren. Bijvoorbeeld: ‘Ben je enthousiast geworden na het lezen van bovenstaande? Reageer dan snel om deel uit te maken van ons hechte team in een gezellige werkomgeving. Je bent welkom!’.

Dit vond ik online, een hele leuke sheet die jouw zou kunnen helpen:



Heb je een vacature en vind je het lastig om een wervende tekst te schrijven? Neem dan contact op met mij, Melanie: [email protected].

Wil je direct een vacature plaatsen? klik dan hier







Wat is het belang van een goede vacaturetekst?

Het vergt tijd en energie om een aantrekkelijke tekst te schrijven. Uiteindelijk scheelt het je wel tijd en levert het betere resultaten op tijdens je werving. Een leuke en wervende vacaturetekst trekt de aandacht en maakt de potentiële kandidaten enthousiast wat er voor zorgt dat hij/zij sneller besluit te solliciteren. Waarom beschrijf je een dag uit de dagelijkse praktijk?

Je zorgt er op voor dat de kandidaat zich in de baan kan verplaatsen. Probeer een gevoel over te brengen. Kandidaten kunnen zich veel beter verplaatsen of inleven wanneer je een dag uit de praktijk omschrijft. Waarom een call to action?

Een goede vacaturetekst sluit je af met een call-to-action. Waarom? Hiermee prikkel je namelijk de lezer om actie te ondernemen.