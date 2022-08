KRALENDIJK- MPB leider Elvis Tjin Asjoe is op woensdag opnieuw in het huwelijksbootje gestapt.

Ambtenaar van de burgerlijke stand Nadya Tromp voltrok de plechtigheid waarmee Tjin Asjoe en Karen Bastiaensen met elkaar in de echt werden verbonden. De vonk tussen de twee sloeg over toen Bastiaensen reageerde op een foto die Tjin Asjoe plaatste op zijn Facebookpagina.

De like was het begin van een lang gesprek dat uiteindelijk maanden later leidde tot een huwelijksceremonie op donderdag in de Passangrahan. Volgens Tjin Asjoe is het huwelijk in relatief besloten kring voltrokken en vind er nog geen grote bruiloft plaats. Die vindt later dit jaar wel plaats als familie van de kersverse mevrouw Tjin Asjoe- Bastiaensen op het eiland is.