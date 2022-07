WILLEMSTAD – Op donderdag 1 en vrijdag 2 september 2022 wordt door Rijksdienst Caribisch Nederland het derde congres ‘Communicatie Kracht van het Koninkrijk’ in het WTC in Curaçao georganiseerd.

Dit congres is voor communicatieprofessionals in dienst van de overheden of overheid gerelateerde organisaties van Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius, Nederland en Suriname.

Het doel van het congres is om verbinding, kennisoverdracht en samenwerking te bevorderen. Een goed netwerk van communicatieprofessionals versterkt de slagkracht binnen het Koninkrijk en daarbuiten. Het congres wordt gefinancierd door het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie Veiligheid en Justitie.

Tijdens het congres wordt op donderdag 1 september de workshop ‘Crisiscommunicatie: Samenwerken in het oog van de storm’ voor een bredere doelgroep gegeven. Deze workshop is interessant voor iedereen die een rol heeft tijdens een crisis en niet persé werkzaam is bij de (semi)overheid.

Deze workshop wordt gegeven door Svenja Westerduin en Francien Machielse, risico –en crisiscommunicatie experts bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en het Nationaal Crisiscentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid.