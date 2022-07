KRALENDIJK – Air Belgium heeft onlangs in samenwerking met Tourism Corporation Bonaire (TCB) aangekondigd dat Bonaire als een nieuwe bestemming voor haar winterschema 2022/2023 is toegevoegd, met een rechtstreekse vlucht vanaf Brussels Airport (BRU). Ondanks de promotie-inspanningen is Air Belgium genoodzaakt om enkele aanpassingen aan haar winterschema voor 2022/2023 door te voeren. De luchtvaartmaatschappij heeft enkele vluchten die gepland waren in het winterseizoen geannuleerd.

Externe factoren hebben geleid tot de vluchtwijzigingen. Ook de huidige uitdagingen op het gebied van routeplanning, die ernstige gevolgen hebben voor alle luchtvaartmaatschappijen zijn hier debet aan. De aanpassingen zijn gedaan in overleg met TCB om het piekwinterseizoen te ondersteunen. Air Belgium, in samenwerking met TCB, is daarom verheugd te kunnen bevestigen dat de vluchten van en naar Bonaire zullen worden gehandhaafd op 23 en 25 december 2022 en op 6 en 8 januari 2023.

De algemene vluchtwijzigingen zullen van invloed zijn op de vluchten van/naar Bonaire tussen 4 november 2022 en 25 maart 2023. Klanten die al een vlucht naar Bonaire hebben geboekt, krijgen de mogelijkheid om hun vluchten met Air Belgium van/naar Bonaire te behouden en tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode te reizen afhankelijk van de beschikbaarheid. Klanten hebben ook de keuze om een voucher ter waarde van hetzelfde bedrag als de oorspronkelijke boeking te ontvangen of de keuze voor een volledige terugbetaling. De mogelijkheid om alsnog via Curaçao naar Bonaire te reizen met Air Belgium blijft een optie.

TCB is verheugd over de samenwerking met Air Belgium en zal de rest van het jaar haar promotionele inspanningen voortzetten om de voortzetting van de Air Belgium-vluchten naar Bonaire in 2023 te ondersteunen. De rechtstreekse vluchten van Brussel naar Bonaire zijn een belangrijke stap in de economische visie van TCB om nieuwe Europese markten aan te boren.