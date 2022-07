KRALENDIJK- De organisatie Reef Renewal Bonaire, die zich inzet voor herstel van de koraalriffen rond het eiland, heeft een nieuw kantoor.

Het nieuwe onderkomen is onderdeel van de gebouwen bij het Harbour Village Resort, vlak bij de jachthaven.

Volgens de organisatie was het verhuizing naar een nieuw onderkomen al tien jaar in de maak, maar er nu toch echt van gekomen. De rifdoktoren laten weten in hun nopjes te zijn met het nieuwe pand.