WILLEMSTAD – Vorige week heeft de FIOD in samenwerking met het Curaçaose Openbaar Ministerie verschillende locaties doorzocht op Curaçao in verband met een Nederlands onderzoek naar corruptie door medisch specialisten. Er zou beslag gelegd zijn op onroerend goed.

De doorzoekingen vonden niet alleen plaats op Curaçao, maar ook in Nederland en Duitsland. De FIOD meldt niet waar de medisch specialisten werkten en om welke leverancier het gaat. Het OM in Willemstad doet geen mededelingen over onderzoeken van anderen. Onduidelijk is of de doorzoekingen op Curaçao om artsen of een leverancier ging.

Het vermoeden is dat medisch specialisten jarenlang betalingen hebben ontvangen van een leverancier van medische hulpmiddelen in ruil voor een voorkeursbeleid voor hun producten. Vermoedelijk hebben de artsen hiervoor miljoenen euro’s ontvangen via internationale constructies met rechtspersonen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Anti Corruptie Centrum van de FIOD (ACC). Het ACC is ingericht naar aanleiding van de geïntensiveerde (inter)nationale aandacht voor corruptiebestrijding. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.