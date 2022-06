KRALENDIJK – Grote namen uit de culinaire blogwereld zijn uitgenodigd door TCB om de eerste editie van de Bonaire Rumweek mee te maken en te beschrijven en fotograferen.

Zo is Bianca Kramer van foodtravelphotography.com aanwezig. Deze Nederlandse culinaire blogger en journaliste zal deelnemen aan de Bonaire Rum Week en zal over haar ervaringen op het eiland en tijdens de Bonaire Rum Week beschrijven in haar food & travel blog en op het Nederlandse culinaire platform eatly.nl.

Ook is Bas Erkens van het bekende foodies.nl is uitgenodigd. Deze Nederlandse culinaire journalist en webredacteur zal naast de rumweek ook de nieuwe culinaire ontwikkelingen en ervaringen op het eiland verkennen.

Amerika en Canada

Uit Canada komt Kate Dingwall die over sterke drank en wijn schrijft en bovendien medewerker is van Forbes.com. Haar werk is onder meer verschenen in Wine Enthusiast, MAXIM Magazine en Liquor.com.

Uit de Verenigde Staten komt ten slotte Betsy Andrews, een freelancejournalist/ redacteur uit New York, gespecialiseerd in wijn, sterke drank, eten, reizen en het milieu. Haar werk is in verschillende publicaties verschenen, waaronder Food & Wine, Travel + Leisur, Condé Nast Traveler, SevenFifty Daily, Liquor.com en meer.

American Airlines

TCB organiseert van 13 tot 15 juni 2022 ook een ‘American Airlines (AA) Fam Trip’. Een groep reisagenten uit de Verenigde Staten en Canada zal het eiland bezoeken om de Bonaire Rum Week mee te maken en om hotels te bezichtigen en Bonaire te leren kennen als vakantiebestemming. De samenwerking met American Airlines maakt deel uit van de nieuwe campagne die is gelanceerd voor de Noord-Amerikaanse markt.

De Bonaire Rumweek is van 14 tot 17 juni.