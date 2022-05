KRALENDIJK- Van 27 mei tot en met 29 mei was er het bekende Hesley Heerenveen zwemtoernooi op Curaçao. Een grote groep zwemmers van Delfins Swimming Club Bonaire heeft aan het toernooi deelgenomen.

Na intensieve trainingen in de zee bij Waf di Piskado en technische trainingen in het zwembad was iedereen topfit om mooie tijden te zwemmen. Met maar liefst 23 medailles , 23 vaantjes en twee highest point trophies is Delfins Swimming Club Bonaire teruggekeerd op Bonaire.

De score is :

Chenice Bergman Oosterlee 4x goud, 2x zilver, 1x brons

Tyzick Pourier 2x goud, 2x zilver, 2x brons, 2 nd Highest point trophy

Highest point trophy Faricha Bergman Oosterlee 3x zilver, 3x brons, 3 rd Highest point trophy

Highest point trophy Vyenne Winklaar 1x zilver

Tarik Bergman Oosterlee 2x brons

Sujay Henriquez 1x brons

Vaantjes waren er voor Shanique Angela, Jordan Pourier, Najenah Pourier, Tarcilion Morillo, Klayvin Espinal en Ramson Pikerie

Tevreden

Trainster Marylou Felida was zeer tevreden over de behaalde resultaten. “Bijna iedereen heeft een Personal Record(s) of een mooie eerste tijd behaald. Ik kijk alweer uit naar het volgende toernooi op Aruba, het Aruba Dolphins Invitational” aldus Felida.

Delfins Swimming Club Bonaire zegt ook heel blij te zijn met bijdragen van de sponsoren die de trip mogelijk maakten, waaronder Openbaar lichaam Bonaire, Wega di number Bonaire, Real Dutch Bakery, FXDC Communications en Rocargo.

Blij is Delfins ook met de ouders die zijn meegereisd om de zwemmers aan te moedigen.