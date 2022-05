KRALENDIJK- Lunchroom B for Bagel is sinds gisteren verdubbeld in grootte. In de bestaande lunchroom is een doorbraak gerealiseerd naar het naastgelegen pand waar de afgelopen maanden een keuken is gemaakt en extra restaurant ruimte is gecreëerd. Bij een nieuw concept hoort ook een nieuwe naam Bagel & Bloom!

Bagel & Bloom is nu iedere dag geopend van 8 tot 22 uur. Doordat het restaurant nu beschikt over een grote professionele keuken wordt er sinds gisteren ontbijt, lunch en diner geserveerd. Alle gerechten op de kaart zijn de gehele dag te bestellen. Natuurlijk kun je er nog steeds terecht voor de allerlekkerste bagels.

Officiële opening

Tijdens de feestelijke opening konden bezoekers en genodigden kennis maken met het nieuwe menu. Tijdens de 4-gangen van het speciaal voor de opening samengestelde Tasting menu genoten de aanwezigen van muziek verzorgd door een DJ. Het nieuwe gedeelte van het restaurant heeft dezelfde moderne sfeer en uitstraling als het voormalige B for Bagel.

Onze ervaring

Bij binnenkomst werden we welkom geheten door Nancy, zij begeleidde ons naar onze tafel. De Prosecco die we bij aankomst hebben gekregen smaakte erg goed! Een goed begin van ons diner.

Op onze tafel lag de flyer al klaar van het Tasting menu. Wij kozen voor de local summer salad, de Homemade hamburger en als dessert kozen wij voor ijs.

De eerste gang bestond uit Bagel chips and dip. De bagels waren lekker krokant en de dip romig en een goede combinatie.

Tijdens de tweede gang werd de local summer salad geserveerd, de salade was opgemaakt met avocado verse aardbeien en frambozen en had het perfecte formaat voor een voorgerecht. Het rode fruit maakte het een echte summer salad.

Het hoofdgerecht wordt op tafel gezet: de Homemade hamburger geserveerd met aardappeltjes. De hamburger ziet er heerlijk uit, het broodje is een beetje geroosterd wat zorgt voor een krokante bite, het is een wat zoeter broodje. De zoetigheid van het brood past erg goed bij de hamburger. De gekozen toppings op de hamburger maken het geheel erg smakelijk. De aardappeltjes geven het gerecht net dat beetje extra ten opzichte van patat.

Als we uitgegeten zijn bestellen we nog een drankje, kort daarna wordt ons ijs geserveerd, het zijn twee bollen vanille-ijs, een goede afsluiting van het diner! Je kunt dus vanaf nu iedere dag van 8 tot 22 uur genieten van deze en alle andere gerechten bij Bagel & Bloom.