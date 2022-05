KRALENDIJK- De Immigratie- en Naturalisatiedienst CN verzorgt deze week een training Documenten Controle 1 (DOC1) voor eigen medewerkers en voor partners in de vreemdelingenketen. In deze basisopleiding leren deelnemers hoe ze (waarde)documenten kunnen controleren op echtheid.

Hierbij worden onder andere diverse druktechnieken, het fabricageproces en juridische aspecten behandeld. Er wordt aandacht besteed aan diverse soorten documenten, zoals paspoorten, geboorte- en huwelijksaktes en visa, waarbij de focus vooral ligt op documenten uit de regio.

Clusters

De opleiding wordt in twee clusters verzorgd voor in totaal 18 medewerkers van IND, SZW, de openbare lichamen en KPCN op zowel Bonaire, Saba als Sint Eustatius. De training wordt gegeven door Roosmarijn Sluiseman, Immigration Liasion Officer van IND werkzaam in Panama. Op de foto ziet u de 11 deelnemers uit het eerste cluster, die de training met succes hebben voltooid. De overige 9 deelnemers zullen de opleiding eind van deze week afronden.