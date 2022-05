KRALENDIJK – Op vrijdag 6 mei, kreeg de politiecentrale omstreeks 15:00 uur melding over de vondst van een man die geen teken van leven gaf in een woning in Playa Pariba.

Bij aankomst van de politie werd direct de forensische afdeling en de schouwarts in kennis gesteld. De schouwarts kon meteen constateren dat de man overleden was. Iets later werd het onderzoek afgerond en kon men concluderen dat het niet ging om een natuurlijke dood, zonder indicaties van een misdrijf. Het betreft een 28-jarige man met initialen G.R.