Speciaal voor middelbare scholieren en mbo-studenten organiseert het Rijksmuseum de fotowedstrijd Document Nederland Junior. Deze wedstrijd loopt gelijk met het project Document Nederland. Sinds 1975 vraagt het Rijksmuseum elk jaar aan een Nederlandse fotograaf om een actueel thema in beeld te brengen. Bij elkaar vormen deze foto’s een beeld van Nederland door de jaren heen.

Dit jaar heeft het Rijksmuseum aan fotograaf Sharelly Emanuelson gevraagd het thema duurzaamheid en de gevolgen van klimaatverandering en de impact hiervan op de samenleving in beeld te brengen. Niet alleen in Nederland, maar ook op de zes eilanden van het Koninkrijk.

Fotograaf

Sharelly Emanuelson is een fotograaf, filmmaker en beelden kunstenaar die opgroeide op Curaçao en Aruba geboren uit Arubaanse en Surinaamse ouders. Ze haalde een bachelor in audiovisuele media aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en een master in Artistic Research aan de Koninklijke Academie in Den Haag. Ze is in 2020 winnaar van de Charlotte Köhler (een aanmoedigingsprijs voor jong talent tot 35 jaar die wordt uitgegeven door het Prins Bernhard Cultuurfonds) en de Volkskrant Beeldende Kunst Publieksprijs. De afgelopen jaren heeft haar werk op internationaal niveau steeds meer bekendheid gekregen en exposeerde ze in onder meer Nederland, Zwitserland en Cuba. Emanuelson gebruikt film, video, installaties en fotografie als media om haar gedachten, ervaringen en gevoelens rondom cultuur, erfgoed, koloniale overblijfselen, gedrag en relaties in het dagelijks leven uit te drukken en communiceren. In haar werk onderzoekt ze wat ze voelt en ziet als Caribisch persoon. Haar werk is realistisch en dromerig tegelijk. Ze maakt het alledaagse bijzonder en stelt op een geraffineerde manier zaken als kolonialisme en klimaatproblematiek aan de kaak.

Recyclen

De opdracht voor Document Nederland waar Sharelly zich op focust, richt zich niet op de -in het oog springende- ontwikkelingen, zoals de eerste gerealiseerde zonneparken en het aantal windmolens dat substantieel toeneemt, maar duurzaamheid zoals die bij mensen thuis wordt doorgevoerd: hergebruik van grondstoffen, goed omgaan met water, afval scheiden, het eten van minder vlees en het recyclen van kleren of andere materialen. Hoe ziet deze ontwikkeling eruit, in Nederland, en op de Caribische eilanden?

Met dit project verzamelt het Rijksmuseum belangrijke fotografische beelden van maatschappelijke thema’s in het Koninkrijk der Nederlanden en geeft daarmee een beeld van het Koninkrijk door de jaren heen. Een tentoonstelling van een selectie van de werken staat voor september 2022 op de planning.

Wedstrijd voor jongeren

En nu de wedstrijd voor jongeren. We worden dagelijks overspoeld door beelden maar goed te kijken en meer informatie uit deze beelden oppakken, kan je trainen. Visual story telling en visuele geletterdheid zijn onderwerpen waar op school meer en meer aandacht aan wordt besteed. Je kunt er ook veel van leren door er zelf aan de slag te gaan met documentairefotografie. Je kunt een verhaal vertellen met foto’s. Het Rijksmuseum heeft er een wedstrijd van gemaakt, Document Nederland Junior.

Thema

Afval scheiden, dingen repareren of hergebruiken. Bewust of onbewust krijgen onze spullen een tweede leven. We gaan allemaal op een andere manier om met duurzaamheid. Wat doe jij met je afval? Breng jij het glas naar de glasbak of bewaar je juist alle potjes ‘omdat je er nog iets mee wilt doen’? Hoe gaat jouw omgeving om met spullen die nog best een tweede leven kunnen gebruiken? En is dit al generaties lang zo, of sinds er meer aandacht is voor duurzaamheid in het nieuws en de politiek? Leerlingen kunnen op hun eigen manier reflecteren op deze thema’s. Het Rijksmuseum roept iedereen op: ‘Laat ons in foto’s zien hoe jij omgaat met het hergebruiken van spullen’. Ze vragen je daarin kritisch te zijn. Hoe gaat jouw eiland bijvoorbeeld om met recycling? Is dat de beste manier? Hoe denk jij dat we het beste kunnen omgaan met onze afgedankte spullen en afval?

Wat kan je winnen?

De makers van de tien beste series worden geselecteerd door een vakjury en door het publiek via scholieren.com. De tien genomineerden worden uitgenodigd voor twee masterclasses onder begeleiding van fotograaf Sharelly Emanuelson en experts van het Rijksmuseum. Met als resultaat dat hun werk wordt getoond in een tentoonstelling in het Rijksmuseum. Tijdens de opening op 23 september worden de twee uiteindelijke winnaars bekend. Zij mogen een dag meelopen met fotograaf Sharelly Emanuelson. Daarnaast krijgt de winnaar uit het voortgezet onderwijs een foto-opdracht van scholieren.com en wint de winnaar van het mbo een stageopdracht van het Rijksmuseum. Speciale voorzieningen worden natuurlijk getroffen als een leerling van de eilanden wint zodat het mogelijk wordt gemaakt de masterclass en meeloopdag te volgen of bij de opening aanwezig te zijn.

Meedoen?

Meedoen kan door vóór 6 juni een serie van vijf foto’s in te sturen via de website van het Rijksmuseum met een korte toelichting. De foto’s kunnen met een telefoon gemaakt zijn maar bijvoorbeeld ook met een fototoestel. De bestanden moeten niet al te klein en ook niet meer dan 10 MB zijn.

Op 11 juni wordt kenbaar gemaakt welke tien deelnemers geselecteerd worden voor twee masterclasses. In deze masterclasses krijgen de leerlingen feedback op hun werk van de fotograaf van Document Nederland; Sharelly Emanuelson. Ze leren meer over de fotocollectie van het Rijksmuseum en de kneepjes van het vak. In de tweede masterclass leren de tien deelnemers meer over het maken van een tentoonstelling en stellen zij hun eigen tentoonstelling samen inclusief tentoonstellingsteksten.

De jury kiest uit de tien geselecteerde deelnemers een winnaar. De winnaar mag een dag op pad met de fotograaf en krijgt een half jaar stage aangeboden op de afdeling Publiek & Educatie van het Rijksmuseum om de volgende editie van Document Nederland Junior voor te bereiden. Tijdens de opening van Document Nederland wordt de winnaar bekend gemaakt en kan iedereen de tentoonstelling bezichtigen.