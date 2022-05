PARAMARIBO- Nadat de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) het geruime tijd moest doen zonder een eigen vliegtuig, ziet het er naar uit dat de luchtvaartmaatschappij op relatief korte termijn weer in staat zal zijn een vliegtuig in de eigen kleuren in te zetten.

De afgelopen maanden was de SLM geheel afhankelijk van zogenaamde ‘wet-lease’ constructies, waarbij vliegtuigen inclusief bemanning van derden worden ingehuurd. Doorgaans is zo’n constructie alleen bedoeld voor een relatief korte termijn, omdat het gaat om een erg kostbare operatie.

De SLM, die internationaal vooral bekend staat als Surinam Airways, raakte haar laatste vliegtuig op 12 juni 2021 kwijt door achterstallige leasebetalingen.

Boeing

Het nieuwe te leasen toestel, dat zal worden ingezet voor regionale vluchten vanuit Suriname naar onder meer Curaçao en Aruba is volgens berichtgeving van onder meer Dagblad Suriname een Boeing 737-800. Dat toestel is bijna gelijk aan de Boeing 737-700 waarmee het bedrijf eerder vloog. Door het leasen van een toestel voor de langere termijn, via een zogenaamde ‘dry-lease’ constructie, kan ook het eigen vliegend personeel voor het eerst sinds lange tijd weer worden ingezet. Dat zat de afgelopen maanden grotendeels werkeloos thuis.

Met de enkele kist is de SLM nog steeds maar een schijn van de vroegere operatie waarbij het wel beschikte over 3 Boeing 737 toestellen voor de regio en respectievelijk een Boeing 747, Airbus-340 en Boeing 777 waarmee de route naar Amsterdam werd bediend. Naar verluidt is de SLM ook bezig voor die Mid-Atlantische route weer een nieuwe wide-body toestel te bemachtigen.