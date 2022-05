WILLEMSTAD – De kaartverkoop voor de wedstrijd van Ajax tegen het nationale elftal van Curaçao is gisteren gestart. De Amsterdams club komt naar Curaçao en speelt vrijdag 20 mei een vriendschappelijke wedstrijd in het SDK-stadion.

Voor het nationale elftal van Curaçao is het duel met de Ajacieden een goede krachtmeting in aanloop naar de volgende ronde van de Concacaf Nations League in juni 2022, waarin Curaçao speelt tegen Honduras en Canada.

Ajax blijft vijf dagen op het eiland. Het programma op Curaçao staat voor een groot deel in het teken van voetbal en talentontwikkeling. De Ajax-selectie gaat langs bij scholen en voetbalfaciliteiten van het eiland en er worden voetbalclinics voor kinderen georganiseerd.

Ajax en Curaçao Tourist Board hebben sinds 2020 een partnerovereenkomst, de trip van de Amsterdams club is onderdeel van die overeenkomst.